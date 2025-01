Pronosticipremium.com - Ressa per Mingueza, l’Aston Villa oltre a Milan e Lipsia: la Roma si guarda attorno

Una prima settimana di gennaio che ha fatto preoccupare i tifosi della. Non sul campo s’intende, vista la gloriosa e quasi inaspettata vittoria nel solito sentitissimo derby della capitale, ma su un calciomercato totalmente silente. Le cose però stanno cambiando: Le Fée ha già lasciato la capitale, direzione Sunderland, mentre in entrata,ai contatti colper trattenere Saelemaekers, si lavora proprio per quello che dovrà essere il rincalzo del belga, che abbia possibilmente una propensione più difensiva.Con Celik spostato ad alternativa del terzetto di difesa e Abdulhamid gettato nel dimenticatoio dal gol col Braga in poi, deve questa essere una priorità per Ghisfolfi, che vaglia più possibilità. Una di queste rimane Oscar, un calciatore dal curriculum già importante e che costituirebbe un profilo ottimo sulla fascia.