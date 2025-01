.com - Regione Lazio, bando da 2 milioni per le Cooperative

Laha lanciato un nuovoper il “Sostegno alle Imprese”, destinando oltre duedi euro a innovazione tecnologica, digitalizzazione, formazione, sostenibilità ambientale ed economia circolare. L’iniziativa, presentata da rappresentanti regionali e daInnova, mira a rafforzare le reti, promuovere l’efficienza economica e incentivare modelli di impresa più inclusivi e sostenibili. Ilprevede contributi a fondo perduto fino a 20mila euro per progetto, con un massimo di 30mila euro per iniziative aggregate. Le domande si potranno inviare tramite la piattaforma GeCoWeb Plus dal 18 marzo al 18 dicembre 2025.Lainveste nelleIlregionale si concentra su innovazione tecnologica e digitalizzazione, strumenti fondamentali per migliorare la competitività delle imprese