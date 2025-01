Panorama.it - Reati in aumento: le città italiane sempre più vulnerabili

Nel 2024, Milano, Roma e Firenze si riconfermano come lecon il numero più elevato di. Un anno segnato da centinaia di migliaia di denunce, arresti, furti, aggressioni e decine di omicidi, segno di una criminalitàpiù diffusa. Una tendenza che abbiamo ritrovato anche all’inizio del nuovo anno, con l’inquietante episodio dei presunti stupri di gruppo durante i festeggiamenti di Capodanno in Piazza Duomo a Milano. Un caso che ha suscitato una reazione di profonda indignazione, in quanto un gruppo di 30-40 uomini, presumibilmente di origine nordafricana, avrebbe aggredito brutalmente alcune ragazze, tra cui una studentessa belga.Anche Roma non è immune a questo tipo di crimini. Sebbene la capitale abbia registrato una diminuzione degli omicidi e delle rapine, icome scippi e borseggi sono aumentati in modo significativo, in particolare nelle zone ad alta densità come stazioni ferroviarie e aree turistiche.