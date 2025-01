Rompipallone.it - Rashford-Milan, spunta una risposta assurda dell’agente: Ibra spiazzato

Leggi su Rompipallone.it

al, il problema emerso e la richiesta del suo agente al clubMarcusè il grande obiettivo di mercato del. Il club rossonero si è letteralmente rinvigorito, come se Sergio Conceiçao avesse portato nuova linfa ad un club che sembrava quasi trascinato via dalla corrente e dagli eventi. Ed invece il tecnico lusitano ha riportato entusiasmo ma, soprattutto, il primo trofeo della sua gestione.Due panchine e poco più di una settimana in panchina per vincere la Supercoppa Italiana, e in che modo. Doppia rimonta contro le rivali storiche, dapprima stesa la Juve in semifinale poi l’Inter in finale recuperando addirittura due gol per l’apoteosi. E così, con una squadra apparsa più viva che mai, in via Aldo Rossi si torna a sperare per la risalita in campionato.Lo scudetto sembra davvero difficilissimo da raggiungere visto il distacco dal Napoli capolista (17 punti ma due gare in meno rispetto ai partenopei) ma il quarto posto lontano otto lunghezze è senza dubbio più attaccabile.