Rapina nella villa di Maria Sole Agnelli | rubata una cassaforte con gioielli e orologi

di, 99enne sorella dell'”Avvocato” ed ex patron della Fiat Gianni.notte tra mercoledì e giovedì cinque persone, a volto coperto e armati di pistola, si sono introdotte nell’abitazione di Torrimpietra, frazione del comune di Fiumicino in provincia di Roma: dopo aver immobilizzato il vigilante e la governante, hanno rubato unache contenevadi lusso.La donna, che stava dormendo, non si è svegliata e non si è accorta di nulla. Ancora da quantificare il valore del colpo: le indagini sono affidate ai Carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia e della compagnia di Civitavecchia.L'articolodiunaconproviene da Il Fatto Quotidiano.