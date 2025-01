Quotidiano.net - Rapina nella villa di Maria Sole Agnelli a Torrimpietra: vigilante e governante legati

Roma, 9 gennaio 2025 –toridi, sorella dell’avvocato Gianni, a, in provincia di Roma. Stanotte i malviventi – non si conosce il numero – sono penetrati nell’abitazione, hanno immobilizzato e legato ile lasenza svegliare la padrona di casa, 99enne. Hanno portato via una cassaforte con gioielli e orologi di lusso oltre ad altro materiale non dettagliato. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia e la Compagnia di Civitavecchia, coordinati dal procuratore aggiunto di Roma Giovanni Conzo. Notizia in aggiornamento