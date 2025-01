Inter-news.it - Ranieri: «L’Inter le ha prese in Supercoppa, ma ripartirà! 3 motivi»

Mister Claudio, attualmente allenatore della Roma, ha detto la sua sulla corsa per lo scudetto. A detta sua,resta la favorita e dopo la batosta in finale diitaliana ha tutte le carte in regola per reagire e ripartire. Il suo pensiero.PRETENDENTI ALLO SCUDETTO – L’allenatore della Roma, Claudio, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Alla domanda sulla lotta per il titolo e sulfavorita,non ha avuto dubbi rispondendo in questo modo: «Sì, e subito dietro metto il Napoli. L’altra sera inle ha, ma è in grado di ripartire subito perché ha solidità, qualità e lo stesso allenatore da anni. Lo dissi all’inizio, Napoli primo o secondo, non si scappa». Dunque, a detta sua, per il titolo sarà principalmente lotta a due tra Inter e Napoli.