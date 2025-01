Inter-news.it - Prima Icardi, adesso Skriniar: sullo sfondo il Galatasary e non solo

Milanpotrebbe seguire le orme di Mauro. Dopo la parentesi insieme all’Inter, i due calciatori si erano persi di vista.però, il difensore del Psg potrebbe ricongiungersi con l’argentino. FUTURO – Messa in cascina la parentesi all’Inter, sia Mauroche Milan, non hanno trovato fortuna lontano da Milano. L’attaccante argentino ci ha messo un po’ ad adattarsi al campionato turco: per il difensore slovacco invece, è arrivato il momento di scegliere. Il Galatasaray èper il difensore del Paris Saint-Germain che gli ha comunicato che anche quest’anno resterà fuori dal progetto. L’idea è quella di trovare una nuova squadra per i prossimi sei mesi e poi con calma in estate trovare una destinazione stabile. Come raccontato da Relevo, il club turco così come anche l’Aston Villa, hanno mantenuto i contatti con l’entourage del difensore ex Inter che però ha aperto a metà.