Puntomagazine.it - Poste col trucco: portalettere precari rendono un’infinità di ore di lavoro gratis

Italiane: lavoratori sfruttati senza compenso per straordinari, la battaglia legale continua nonostante le denunceItaliane continua a collezionare brutte figure in giro per l’Italia. L’azienda, con il “” della mancata autorizzazione agli straordinari, ha regolarmentee sistematicamente beneficiato di prestazioni lavorative gratuite. Così, per anni, migliaia di giovanisi sono ritrovati a lavorare oltre le 36 ore settimanali previste dal contratto, anche superando il limite massimo delle 48 ore lavorabili settimanalmente, non percependo alcun compenso aggiuntivo, loro malgrado e a scapito della collettività.Farsi pagare il giusto significava pregiudicare le possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Tutto questo è avvenuto nel complice silenzio, tranne rare eccezioni, dei sindacati di categoria.