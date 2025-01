Porto di Livorno sindaco Salvetti | Interesse manifestato da Msc di assoluto rilievo

Leggi su Corrieretoscano.it

di: “da Msc di”Darsena Europadi, ilLuca: “Con l’ufficialmente da MSC di Aponte insieme al Gruppo Neri e al Terminal Lorenzini, la città dicon il suotorna sotto i riflettori e può tornare a proporsi con chance importanti nel sistema dei traffici internazionali del mediterraneo.La notizia è die la accogliamo con grande soddisfazione anche perché unita al lavoro fatto con Eni sulla bioraffineria, il recupero delle aree Ex Trw, i numeri su commercio, su piccole e medie imprese e sul turismo dà un senso di concretezza ulteriore al rilancio economico e lavorativo in atto.Adesso seguiremo con grande attenzione l’iter indicato dalle normative per l’assegnazione e i lavori che avanzano per il nuovo grande terminal”.