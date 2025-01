Ilrestodelcarlino.it - Pietre d’inciampo a Ferrara, il progetto per ricordare le vittime dell’Olocausto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 9 gennaio 2025 – Il 16 gennaioaccoglierà un evento di grande valore simbolico: in via Mazzini si terrà la cerimonia per la posa delle primenella città. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con la Comunità ebraica, si inserisce in uneuropeo che mira a commemorare e mantenere viva la memoria delledelle deportazioni nazi-fasciste durante la Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia vedrà la partecipazione dell’artista berlinese Gunter Demnig, ideatore delle, e sarà dedicata all’installazione di 15commemorative in ricordo dei cittadini ferraresi deportati e uccisi nei campi di sterminio. Cosa sono leDove saranno collocate leAlan Fabbri: “Contro ogni forma di negazionismo” Il programma della cerimonia del 16 gennaiod'inciampo Sesto; Gunter Demnig, ideatore dell'iniziativa - Per edizione Milano metropoli - Foto Spf Cosa sono leGli Stolpersteine (letteralmente, “”) sono cubetti di cemento, grandi all’incirca quanto un sanpietrino, ricoperti da una lastra di ottone, sui quali vengono incisi i dati biografici delleda commemorare (nome, anno di nascita, giorno e luogo della deportazione, data di morte).