Thesocialpost.it - Papa Francesco, allarme shock: “La minaccia di una guerra mondiale è sempre più concreta”

Leggi su Thesocialpost.it

Durante il discorso annuale al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede,ha lanciato un appello accorato contro le tensioni crescenti nel mondo, ribadendo l’importanza del dialogo come strumento per la pace. Il discorso, letto da un suo collaboratore, ha toccato temi importanti, dalla diplomazia internazionale alla difesa della vita.La diplomazia della speranza“Di fronte allapiùdi una, la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più ‘scomodi’ o ritenuti non legittimati a negoziare”, ha dichiarato il Pontefice. Secondo, è indispensabile spezzare le “catene di odio e vendetta” che alimentano i conflitti e lavorare per disinnescare le radici dell’egoismo, dell’orgoglio e della superbia, che portano alla distruzione.