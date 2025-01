Amica.it - Oversize, colorata, funzionale, è l’accessorio che svolta il look e illumina le grigie giornate invernali

Leggi su Amica.it

Ormai lo abbiamo capito. Spesso perre un outfit non c’è bisogno di spendere una fortuna in nuovi abiti o di creare complicati giochi di stratificazioni e accostamenti. Tutto quello che occorre è il dettaglio giusto, magari solo un accessorio, come per esempio una maxi sciarpa. Stiamo parlando di un item in grado di catturare l’attenzione e di focalizzarla su di sé, lasciando in secondo piano tutto il resto, che diventa quasi un mero accompagnamento per questo protagonista speciale.La maxi sciarpa, poi, è l’oggetto giusto su cui puntare durante la stagione invernale perché, oltre a eseguire alla perfezione il suo compito come accessorio eye-catching, ha anche la funzione di proteggere dal freddo, mantenendo il collo in un caldo abbraccio.