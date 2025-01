Justcalcio.com - Olmo e Victor tesserati dal Barcellona dopo aver accolto il ricorso al Consiglio dello Sport

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:Danie Paupotranno giocare per ilche ilNazionalespagnolo (CSD) ha permesso ai giganti catalani di registrare provvisoriamente la coppia. Ilha ingaggiato i due giocatori nel pre-campionato ma, poiché il club non è stato in grado di rispettare le regole del limite salariale della LaLiga, hanno potuto essere registrati solo per la prima metà della stagione.Sabato la Federcalcio spagnola (RFEF) e LaLiga hanno respinto ilper tesserarle entrambe per la seconda metà della stagione.“Questa misura, provvisoria fino alla risoluzione definitiva delpresentato dal club e dai suddetti giocatori, sospende l’accordo del comitato di monitoraggio dell’accordo di coordinamento RFEF-LaLiga. e l’annullamento delle licenzeive dei suddetti giocatori, “, ha detto la RFEF.