Ocse | a novembre inflazione stabile a 45% Italia sale all’13%

Leggi su Ildenaro.it

Nei paesi, a, l’tendenziale rimaneal 4,5%. Lo comunica l’, aggiungendo che in, nello stesso mese, è cresciuta all’1,3% dallo 0,9% di ottobre. In generale, l’è in aumento in 14 dei 38 paesi, compresi notevoli aumenti di 1,7 punti percentuali in Slovenia e 1 punto percentuale in Lituania. Nel frattempo, l’generale è diminuita in 11 paesied è rimastao ampiamentein 13. L’generale è rimasta più alta in Turchia al 47,1% a, nonostante un calo di 1,5 punti percentuali rispetto a ottobre, mentre si è attestata al di sotto dell’1% in Svizzera e Lussemburgo e più vicina allo 0% in Costa Rica.Nell’area del G7, l’tendenziale è aumentata al 2,6% adal 2,3% di ottobre, con aumenti in Giappone,, Regno Unito e Germania.