Occupato il Pascoli lettera alla preside Gli studenti attaccano | Clima pesante

contro la. Succede al liceo, che da ieri mattina è. Gli alunni della sede hanno deciso di usare le maniere forti, dopo "anni di frustrazione, in cui abbiamo visto la nostra scuola svuotarsi dell’armonia e deldi collaborazione che la caratterizzava", scrivono i ragazzi nel loro comunicato. La protesta, ci tengono a dirlo, "vede insieme tutti gli, non solo quelli del collettivo". I ragazzi accusano la dirigente, Maria Maddalena Erman, di "eccedere con la burocrazia" e di rendere "ila scuola". Ma cosa succede di preciso? "Qualsiasi volantino viene tolto - raccontano i ragazzi -. I maggiorenni possono uscire da scuola solo dopo aver avvertito i genitori. Non c’è verso: non riusciamo a dialogare serenamente con la, nonostante sia il terzo anno che è qui con noi.