Zon.it - Nuovo McDonald’s a Salerno: domani il taglio del nastro a Fuorni

, venerdì 10 gennaio, si inaugura ilristorante, in località, presso ilRetail Park. Si tratta del nono punto vendita in provincia, che ha portato alla creazione di 50 nuovi posti di lavoro, coinvolgendo principalmente personale proveniente dal Comune die dalle aree circostanti.Come riportato danotizie.it., la cerimonia di apertura, con il tradizionaledel, è prevista per le ore 10:00, alla presenza delle autorità locali.«Questa nuova apertura ci rende particolarmente orgogliosi, perché ci permette di portare, ancora una volta, nella città die nella sua provincia per noi così importante, un brand comeche si impegna costantemente per il territorio, creando posti di lavoro e contribuendo alla crescita della comunità locale», dichiara Luigi Snichelotto, Licenziatario