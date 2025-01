Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia Bigster: prezzi ed allestimenti per l’Italia

Laè un nuovo SUV del segmento C che si distingue per il comfort, la praticità e l’offerta di motorizzazioni elettrificate. Disponibile a partire da € 24.800, sarà in vendita dalla primavera del 2025. Con quattro livelli di allestimento, il modello include versioni adatte a diverse esigenze, da quelle outdoor a quelle più orientate ai lunghi viaggi. Laoffre motorizzazioni innovative, inclusi motori mild-hybrid e bifuel, e sarà protagonista di un tour esclusivo in quattro città italiane per scoprire il modello prima del lancio ufficiale. Le potenze vanno da 130 a 155 CV. Si tratta del modello di punta del marchio con il quale si cercherà di raggiungere nuovi clienti e soprattutto famiglie alla ricerca di spazio, acontenuti.L’allestimento base della, denominato Essential offre cerchi di lega da 17”, luci anteriori e posteriori a Led, barre sul tetto in color grigio megalite, climatizzatore manuale, strumentazione digitale da 7” e schermo infotainment da 10”.