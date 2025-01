Ilrestodelcarlino.it - Non solo Falcomics: "Cultura da valorizzare"

Alla conferenza di inizio anno, l’assessore Marco Giacanella era stato chiaro: "è il fiore all’occhiello per la nostra città, capace di riempire Falconara dieci volte tanto il numero degli abitanti". E negli obiettivi per il 2025, c’è proprio "il consolidamento del festival", una manifestazione di grido e in grado di richiamare persone da tutt’Italia. Più in generale, negli obiettivi annuali presentati ieri per i settori che, tra gli altri, dirige, sue Turismo Giacanella ha riferito che "ogni iniziativa che intraprendiamo ha un obiettivo chiaro:il nostro patrimoniole, storico e sociale, rendendo la nostra città un luogo sempre più vivibile, accogliente e ricco opportunità". Tra le cose fatte, l’avvio del "rifacimento del tetto della chiesa di Santa Maria della Misericordia, un intervento atteso dagli anni Novanta" e il completamento "dell’installazione delle gronde".