"Non è mai stato così bello" i 26 anni di Damiano David con Dove Cameron (ma non i Måneskin)

Lo scorso 8 gennaioha festeggiato il suo ventiseiesimo compleanno, e ha scelto di farlo a Los Angeles,ormai vive in pianta stabile, assieme alla fidanzata, l’attrice e cantante, e a un gruppo di amici.Assenti, invece, i membri dei, band che ha lanciatoe da cui ha deciso di prendersi una pausa per provare con la carriera da solista.Nel post pubblicato su Instagram il cantante, che ha recentemente debuttato con il singolo Born with a broken heart, ha condiviso una serie di scatti della festa per i suoi 26, accompagnati dalla caption “Pushing 30s never felt as good!”, ovvero “Andare verso i 30 non è mai”. Oltre tremila anche i commenti di auguri ricevuti sotto il post, anche in questo caso nessuno da parte dei membri del gruppo con cuiha vinto l’Eurovision nel 2021; nessuna crisi né scioglimento all’orizzonte, però, continuano a rassicurare i, ma solo un momento per dedicarsi ognuno ai propri progetti personali.