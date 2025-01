Lanazione.it - "No alle recinzioni. Sì alla sorveglianza"

"I cittadini vogliono riappropriarsi di spazi vitali da troppo tempomercé di personaggi capaci solo di provocare degrado e rischi legatisicurezza. Ho partecipato a una delle passeggiate serali promosse da un gruppo di persone in pineta, dopo gli ultimi atti di vandalismo, e posso garantire che non si tratta assolutamente di ronde". L’ex assessore Sandro Schiavelli, ormai da molto tempo, è in prima linea per la salvaguardia del parco termale, sollecitando interventi capaci di riqualificare la zona. Quando ha saputo che, all’indomani dell’ultimo raid in pineta, un gruppo di persone voleva fare una passeggiata serale nell’area, ha dato la sua immediata adesione. "Fare la ronda – dice Schiavelli – significa fare un servizio di vigilanza e di prevenzione della sicurezza, in molti casi armati.