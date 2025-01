Zonawrestling.net - NJPW Wrestle Kingdom 2025 – Review

Aprire l’anno conè una tradizione per tantissimi appassionati di wrestling. L’appuntamento più importante dell’anno per la, nella cornice sempre spettacolare del Tokyo Dome, quest’anno arrivava con un’aria diversa dal solito: meno nomi “storici”, tanti rappresentanti della nuova generazione, e un main event sulla carta piuttosto scontato. Il risultato? Uno show con tante cose buone, ma anche un paio di giri a vuoto piuttosto evidenti.IiKICKOFF iNEW JAPAN RANBOHirooki Goto vs Alex Zayne vs Great-O-Khan vs Hiroyoshi Tenzan vs Josh Barnett vs KENTA vs Oleg Boltin vs SANADA vs Satoshi Kojima vs Taichi vs Togi Makabe, Tomoaki Honma vs Tomohiro Ishii vs Toru Yano vs YOSHI-HASHI vs Yuji Nagata vs Yujiro Takahashi to determinate the 1st Contender for theIWGP World Heavyweight Championship (34:35)A differenza degli anni passati, la Ranbo a WK19 ha avuto un significato maggiore rispetto al passato: con il ritiro della cintura KOPW, infatti, il vincitore diventa automaticamente lo sfidante numero uno al titolo IWGP Heavyweight.