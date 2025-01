Oasport.it - Nick Kyrgios risponde ad Andy Roddick e cita Roger Federer nella polemica sui social

Lacontinua. Ieriha voluto dire la sua sulla diatriba(non solo) che vede per protagonista. L’australiano, anche per via di un infortunio, ha fatto parlare di sé negli ultimi mesi più per le accuse mosse nei confronti di Jannik Sinner, soprattutto, e di Iga Swiatek sui casi positivi in test antidoping che hanno visto coinvolti il n.1 e la n.2 del mondo.Nonostante gli organi competenti si siano pronunciati, giudicando entrambe le situazioni dei casi di negligenza e non di doping, con la polacca sospesa un mese e l’altoatesino ancora a rischio di una squalifica ben più importante,prosegue con la propria crociata.Per questo, l’ex n.1 del mondo, nel corso del suo podcast “Served with” ha voluto esprimere la propria posizione: “Il suo talento è il motivo per cui non riesco a smettere di guardarlo e proprio per questo penso che sia troppo bravo per passare il tempo a postare siringhe su Twitter o commentare la vita degli altri giocatori fuori dal campo, continuando a lanciare ombre per ottenere click e like“.