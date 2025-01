Lapresse.it - Nautica, 2025 anno di sfide e celebrazioni per lo Yacht Club di Monaco

Lodeinizia ilcon rinnovato vigore. Fedele al suo mandato di servizio pubblico, ilprivato continua nella sua missione di rendereun punto di riferimento mondiale per lada diporto, combinando innovazione, eccellenza e sostenibilità. Ribadendo la sua determinazione a costruire un futuro che rispetti gli oceani, la sua ambizione è strutturata intorno a valori fondanti che sono alla base di un fitto e diversificato calendario di eventi. Una forza trainante per Port Hercule e l’industria. Si terrà il 6 febbraio il 17simo Business Symposium per analizzare le prospettive della. Da 17 anni, lo YCM riunisce i principali attori dell’industriain occasione dell’annuale Business Symposium – La Belle Classe Supers. Questa cena-dibattito è un’opportunità per i professionisti di discutere le ultime tendenze e novità del settore.