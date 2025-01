Lanazione.it - Natale boom, ora la prova dei saldi: "Numeri? Aspettiamo il decollo"

di Marco Corsi MONTEVARCHI Con l’arrivo di tante "befane" in vespa, il 6 gennaio scorso si sono chiusi ufficialmente gli eventi natalizi a Montevarchi, iniziati i primissimi giorni di dicembre. Più di un mese tra eventi, luminarie e shopping che hanno portato un gran numero di persone nel cuore della città. E il bilancio degli operatori è positivo, come ha confermato la presidente del Centro Commerciale Naturale Federica Vannelli, che ha parlato di risultati migliori rispetto a quelli dello scorso anno. Gli esercenti sono rimasti soddisfatti sia del programma che dell’allestimento, anche se qualche giornata di pioggia ci ha messo lo zampino. "Nonostante ciò, tanta gente ha scelto di venire nel nostro centro e non è mancata l’influenza dei mercatini natalizi di Arezzo, con presenze anche da fuori zona", ha detto Vannelli.