Napoli la cessione è sempre più vicina | l’agente tratta con 4 club

Ultimissime Calcio– Lapiùdel calciatore stando con 4, di cui due di Serie A: tutti i dettagli Per le ultimissime calcioriportiamo novità anche in uscita nel calciomercato dei partenopei. La rosa di Antonio Conte non è di certo la più profonda del campionato, ma con una sola competizione lo spazio disponibile per tutti non è così elevato. Non tutti i calciatori sono riusciti a rientrare a pieno nel progetto azzurro e la dimostrazione è arrivata in queste ore con il quasi ufficiale addio di Folorunsho.La stessa strada potrebbe prenderla un altro giocatore partenopeo, che si starebbe avndo a grandi passi verso lain questo mese di gennaio. Una scelta che aprirebbe scenari importanti in entrata, liberando spazio nelle liste che tutti idevono rispettare in fase di campagna acquisti.