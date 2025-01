Ilrestodelcarlino.it - Mura per consolidare i versanti della frana: l’iter va avanti

Il comune di Carassai ha appaltato i lavori di consolidamento deiindelle strutturerie il cui progetto, del valore di un milione di euro, è stato finanziato dal Ministero dell’Interno. La gara d’appalto è stata aggiudicata dalla ditta Beani Annibale di Comunanza, che ha presentato la migliore offerta a ribasso del 17,182%, e che eseguirà, quindi, l’opera per un ammontare di 66.334,37 euro che deriva dalla somma di 638.205,87 euro, quale ribasso del 17,182% e dall’importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 23.128,50 euro. "I lavori appaltati avranno inizio nelle prossime settimane – ha affermato il sindaco Gianfilippo Michetti – Come conseguenza avremo anche la riqualificazione dellesotto l’aspetto di immagine del comune e nuovi spazi per la comunità.