Lanazione.it - Muore mentre va a lavoro, Marco preparava farmaci per i malati. Forcoli piange uno dei suoi figli prediletti

, 9 gennaio 2025 – La tragedia sulla strada per il. La morte più drammatica – se così si può dire – ha ha messo fine ai giorni di un giovanesta che stava andando al. E sconvolto la vita di una famiglia e di un intero paese.Giannini, forcolese di 38 anni, ieri mattina poco dopo le 7 ha perso la vita nella sua auto finita nello Scolmatore dell’Arno, lungo la superstrada Firenze Pisa Livorno, nel comune di Collesalvetti.stava andando alallaa ospedaliera di Livorno dove aveva una mansione molto delicata.medicinali per la cura deiricoverati nel reparto di Oncologia del nosocomio labronico. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale intervenuta per i rilievi di legge. Sembra, secondo una ricostruzione degli agenti, che l’auto del 38enne sia stata colpita da parte del carico di lastre caduto da un camion che procedeva in direzione opposta.