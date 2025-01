Motivi per cui ciò non accadrà nonostante i bookmaker lo abbiano reso il favorito per avere successo sotto pressione Dyche

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-09 14:17:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Jose Mourinho è stato installato come ildeiper subentrare all’Everton nel caso in cui decidessero di licenziare Sean, ma ci sono un paio di ragioni per cui la prospettiva del trasferimento del portoghese nel Merseyside sembra un fallimento.dopo un pessimo periodo di forma che ha visto i Toffees scivolare al 16esimo posto in Premier League, a un punto dalla retrocessione.L’Everton ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato: una clamorosa vittoria per 4-0 sui Wolves il 4 dicembre. Ma nelle altre nove partite in questo periodo, ha pareggiato cinque e perso quattro, segnando solo un gol.È una sequenza che difficilmente i nuovi proprietari, il Friedkin Group, vedono favorevolmente, soprattutto perché la sopravvivenza della Premier League è più importante che mai in questa stagione con il club che si trasferirà nel nuovo stadio Bramley Dock nel 2025-26.