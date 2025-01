Misterbianco. Avviata installazione di 300 cestini porta-rifiuti di ultima generazione

Leggi su Dayitalianews.com

L’Amministrazione comunale diha avviato l’di ben 300disu tutto il territorio cittadino. La nuova fornitura di, equipaggiati anche di posacenere con piastra fissa, contribuirà a facilitare la gestione del decoro urbano e rappresenterà una comoda soluzione per i cittadini nei diversi spazi pubblici. IEcoBin sono stati appositamente progettati per facilitarne non solo l’utilizzo civico, ma anche lo svuotamento e la manutenzione da parte degli operatori della nettezza urbana.“Stiamo mantenendo l’impegno a rimodernare l’intero sistema della nettezza urbana a– spiegano il sindaco Marco Corsaro e l’assessore al ramo Salvo Foti – guardando con attenzione al decoro urbano e alla difesa dell’ambiente.