Mister Movie | Tom Holland protagonista di The Partner di John Grisham per Universal

L’Pictures riporta il pubblico negli anni ‘90 con un adattamento del celebre romanzo di, The. Il film vedrà Tomnel ruolo principale, confermando ancora una volta la versatilità dell’attore, che passa da supereroi a ruoli drammatici di grande impatto.Tomdi “The”, Nuovo Adattamento diclass="wp-block-heading">Il racconto segue le vicende di un giovane e brillante avvocato,di uno studio legale, che architetta un piano audace e disperato: inscena la propria morte per svanire nel nulla, rubando 90 milioni di dollari da un cliente. La sua fuga lo conduce in Sud America, dove cerca di ricostruire una nuova vita, lasciandosi dietro moglie, figli e una carriera promettente. Tuttavia, la sua scelta lo trascina in una rete di inganni e pericoli, con nemici determinati a trovarlo a ogni costo.