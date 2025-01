Mistermovie.it - Mister Movie | Danny Boyle dirigerà il terzo film di 28 Anni Dopo

Il primo trailer di 28, il nuovo capitolo della saga post-apocalittica di, ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i fan. Il, girato interamente con un iPhone 15, arriverà nelle sale il 20 giugno 2025 e rappresenta l’inizio di una trilogia scritta da Alex Garland, già noto per lavori come Civil War. Tra i protagonisti troviamo Jodie Comer, Ralph Fiennes e Charlie Hunnam, mentre Cillian Murphy, star deloriginale del 2002 28 Giorni, farà una breve apparizione.La Trama di “28”class="wp-block-heading">La storia segue Jamie (Aaron Taylor-Johnson), Isla (Jodie Comer) e il loro figlio dodicenne Spike (Alfie Williams), membri di una comunità isolata su Holy Island, una piccola isola britca accessibile solo durante la bassa marea. Qui, hanno creato una società autonoma e strettamente regolamentata per sopravvivere in un mondo ormai ostile.