Ilgiorno.it - Milano, gli amici di Ramy Elgaml di nuovo in corteo: “Vogliamo giustizia, chi ha sbagliato deve pagare”

Leggi su Ilgiorno.it

, 9 gennaio 2025 – Un centinaio di persone ha preso parte questa sera alpromosso dal collettivo Rebelot e da Rifondazione Comunista per chiedere "verità e" per, il 19enne del Corvetto morto a novembre in via Ripamonti nell'incidente che ha coinvolto lo scooter inseguito dai carabinieri e guidato dal 22enne Fares Bouzidi. “Ci siamo subito mobilitati dopo la diffusione del video dell'inseguimento e abbiamo organizzato questa chiamata per amplificare le notizie e chiederee verità”, hanno detto gli organizzatori che hanno dato appuntamento in piazza 24 Maggio, zona Darsena. Al, diretto in via Ripamonti, partecipano anche la fidanzata del 19enne morto, Neda Khaled, e il fratello Tarek che rivolgendosi ai presenti ha detto “Voglio che sia una manifestazione tranquilla, con rispetto, perché con il casino non si risolve niente”.