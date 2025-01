Universalmovies.it - Mickey 17 | Robert Pattinson è sacrificabile nel nuovo trailer

Warner Bros ha diffuso in rete ildi17, il film di Bong Joon-ho, con.Dopo una serie di rinvii, l’ultimo dei quali arrivato proprio negli ultimi giorni, il film ispirato dal romanzo7 di Edward Ashton si è mostrato in queste ore al popolo della rete con unricco di sequenze inedite. Il promo offre unsguardo al bizzarro personaggio interpretato da, alle prese con un errore nella compilazione di un form per la partecipazione ad un esperimento. Di fatto, il suo personaggio “” si offre volontario per un esperimento, ignaro che dovrà morire più e più volte per salvare il genere umano.La nuova data d’uscita di17 è il 6 marzo 2025.17 Note di Produzione17 è l’ultima fatica di Bong Joon-ho, ed è come noto ispirata al romanzo7 di Edward Ashton.