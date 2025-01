Sport.quotidiano.net - Mercato Lazio: operazione Fazzini in stand-by, un'alternativa può arrivare dal Portogallo

Roma 9 gennaio 2025 - Uno degli obiettivi dell'inverno laziale è senza dubbio un rinforzo a centrocampo, per andare ad allungare le rotazioni in un reparto che al netto di alcune sorprese positive ha in generale poco ricambio. Per questo, sia in termini qualitativi, sia in termini di età Jacoporimane il profilo ideale per i biancocelesti. Classe 2003 con un'esperienza di Serie A importante, sarebbe il complemento perfetto per completare le rotazioni nel reparto. La trattativa con l'Empoli però è molto complicata: la richiesta economica del club toscano rimane sempre di circa 15 milioni di euro. Una somma a cui attualmente il club biancoceleste non può di certo, salvo ulteriori cessioni. L'indice di liquidità è sempre una delle priorità della gestione economica della squadra e al momento questo non è positivo per i biancocelesti.