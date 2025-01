Oasport.it - Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

L’vola a Belgrado (Serbia) per affrontare in campo neutro ilTelingiovedì 9 gennaio alle ore 20:05 i meneghini scendono in campo per la ventesima giornata della regular season 2024-, seconda trasferta consecutiva delper l’EA7 Emporio Armani.I campioni d’Italia provano a dare continuità al successo esterno della settimana scorsa contro l’ASVEL Villeurbanne (66-75) che ha interrotto una striscia di tre sconfitte in fila. I biancorossi vogliono risalire posizioni in classifica, con la squadra di coach Ettore Messina attualmente al dodicesimo posto con 10-9 di record.IlTelè invece reduce dal ko contro il Partizan Belgrado (98-75), con la compagine israeliana che si ritrova nelle retrovie alla diciassettesima ed ultima piazza in graduatoria con 5-14 davanti solo al fanalino di coda Alba Berlino.