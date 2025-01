Lui lei l’altra | sorprende il marito nel negozio con l’amante necessario l’intervento dei carabinieri

Leggi su Dayitalianews.com

Una panetteria di Marcon, in provincia di Venezia, da semplice attività commerciale dove acquistare un alimento alla base della dieta mediterranea come il pane si è trasformata in una sorta di ring dove i due contendenti eranoe moglie, da tempo ai ferri corti. Come raccontato dalle cronache locali una donna, co-titolare della panetteria, avrebbe sorpreso all’interno delilinsieme alla sua amate e da lì sarebbe scoppiato il putiferio.Un triangolo “noir”: la lite in panetteria trae moglieI fatti si sono svolti nel primo pomeriggio di un giorno di gennaio, quando la moglie avrebbe sorpreso all’interno dell’attività familiare ilinsieme alla sua amante. Tra i due i litigi erano frequenti e, come riferito da alcuni testimoni, sarebbe scoppiato un acceso diverbio al culmine del quale l’uomo avrebbe colpito la coniuge alla mano con un paletto.