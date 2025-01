Ilfattoquotidiano.it - L’Ue: “Nel 2023 evasione Iva in forte aumento”. I dubbi sul miglioramento registrato dopo la pandemia: rischio illusione ottica

Nell’dell’Iva,cinque anni in cui le stime la davano incalo, ha rialzato la testa. La differenza tra l’imposta attesa in un universo virtuoso in cui tutti pagano il dovuto e il gettito effettivamente raccolto dall’Italia sarebbe salita a 24,2 miliardi. Ben 7,8 miliardi rispetto all’anno prima e 9,5 in più rispetto al 2021. Il pessimo dato arriva dal report “Vat gap in the Eu” pubblicato a dicembre dalla Commissione europea. Le tabelle con le stime preliminari confermano la “battuta d’arresto” neldella fedeltà fiscale registrata dal ministero dell’Economia nel primo anno pieno di governo Meloni, ma mostrano come il problema riguardi anche altri grandi Paesi europei. Tanto da far sospettare che i buoni dati sul 2020 e 2021 siano stati in qualche modo falsati dallo choc della