Ilrestodelcarlino.it - Lucchese in affanno, big match fratricida

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nessuna vittoria nelle ultime cinque giornate e una classifica da allarme rosso. Sono soltanto due dei numerosi elementi che in questo momento accomunanoe Spal che domani si incroceranno al Porta Elisa in uno scontro diretto di importanza capitale. In classifica la squadra di Gorgone ha un punto da recuperare a quella di Dossena, ma in prospettiva rischia di pesare il ko rimediato dai biancazzurri all’andata. Già, perché alla terza giornata di campionato lasbancò il Mazza (2-3) alimentando le prime perplessità su una squadra che poi ha confermato di avere tante lacune. Se la Spal è reduce da tre pareggi di fila, laarriva da una disfatta a Gubbio (3-1) che ha acceso ogni campanello d‘allarme possibile. Paradossalmente però a Lucca si parla poco di calcio, perché in questa fase sono le vicissitudini societarie a tenere banco.