LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Van Beveren svetta tra le moto dopo 260 km, Ekstroem comanda nelle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:45– Al rilevamento del km 137 Mattiascontinua aquesta speciale tra le, firmando il miglior tempo di 1:16:18 davanti al brasiliano Lucas Moraes (Toyota) in 1:18:47 e al sudafricano Henk Lategan (Toyota) in 1:19:02, leader della classifica generale.09:40– Cambia la classifica al rilevamento del km 260 con il francese Vana guidare le fila della classifica di questain 2:56:12 a precedere Ross Branch con la Hero (2:56:28) e Ricky Brabec con la Honda (2:57:29). Una stage esaltante e molto incerta. Decimo Daniel Sanders (3:05:16), piuttosto attardato.9:31 CAMION – I primi mezzi stanno partendo, la gara è finalmente cominciata.09.12– Al rilevamento del km 87, la Ford di Mattiascontinua a macinare, visto il tempo di 46:24 davanti al brasiliano Lucas Moraes (Toyota) in 48:05 e al sudafricano Lategan (Toyota) in 48:19, leader della classifica generale e in controllo della situazione.