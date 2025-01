Lapresse.it - Libano, Joseph Aoun eletto come nuovo presidente

Il comandante dell’esercitoè stato14esimodel, dopo più di 2 anni di vuoto di potere.è statoal secondo turno grazie ai voti della maggioranza assoluta del Parlamento. In 98 sui 128 deputati hanno votato in suo favore, 2 voti sono stati registrati per Shibli Al-Mallat, 9 hanno votato scheda bianca e altre 17 schede sono state decretate nulle.: “Inizia una nuova era, subito consultazioni per il governo”“Oggi inizia una nuova era per il. Giuro di preservare questa nazione e mi impegno ad assumermi pienamente le mie responsabilità presidenziali e a proteggere le libertà”. Lo ha affermato illibanese,. “Inizierò rapidamente le consultazioni per la formazione di un governo”, ha aggiunto ancora.ha aggiunto di voler “ricostruire” tutto ciò che Israele ha “distrutto”.