Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 9 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. ARIETE Professione, posizione sociale, successo - questo, in sintesi significa Mercurio in Capricorno. Concentrate le energie verso l'obbiettivo che vi interessa, meglio se si tratta di nuove collaborazioni. Ricordate che i trucchi non riescono, il talento sì. Accostatevi anche alle persone che non vi piacciono, gli affari sono affari. Giove però è ottimista, assicura che l'amore arriverà, ritornerà, migliorerà. Marte in Cancro: gastrite. TORO Sempre meglio! Ottimi influssi per le iniziative finanziarie, facilitati i contatti con esperti nel ramo che vi interessa, in qualche caso anche con rappresentanti dello Stato.