Sport.quotidiano.net - L’Atalanta vale un tesoro. Dea sempre bella e ricca

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il 2024 appena chiuso perè stato un anno trionfale da un punto di vista sportivo, con la vittoria in Europa League e la galoppata record da 41 punti in 18 partite nel girone di andata, e potenzialmente potrebbe essere ancora più ricco in termini di ritorni economici. Perché l’anno d’oro ha implementato ulteriormente il valore della rosa nerazzurra. Addirittura di 161 milioni secondo le stime elaborate dal portare specializzato Transfermarkt.it per cui, in base a stime e analisi di mercato, il gruppo dei giocatori a disposizione di Gian Piero Gasperini, al momento avrebbe un valore di mercato di 477 milioni. Lo scorso anno a gennaio l’organico atalantinova circa 316 milioni. Al netto di alcuni giocatori usciti (Koopmeiners, Musso, Muriel, Miranchuk, Palomino, Hateboer e Bakker) e dei nuovi entrati l’incremento è clamoroso, per via dell’esplosione ad altissimo livello di alcuni giocatori nerazzurri.