L’Arabia oscura il piano dell’Athletic

2025-01-08 23:49:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo!Lui Pronostico della vigilia di Valverde è stato adempiuto. L’allenatore ha dichiarato vincitrice della semifinale la squadra che gli somigliava di più. E questo significava farlo per più tempo. Lui L’Atletico, in avvio, non ha risposto come al solito. Non era quella squadra fuoristrada che mette sempre pressione sull’avversario e pone sfide ogni volta che entra nel campo dell’avversario. All’inizio il cielo in Arabia era nuvoloso e lontano dal solito programma. È lì che è andata a finire una buona parte della partita.I leoni Hanno dato al Barcellona più vantaggio di quanto desiderasse. E quando hanno voluto tornare a ciò che conoscono meglio, era già troppo tardi. Anche sopra la sua fortuna è finita perché negli ultimi dieci minuti della partita hanno annullato due gol, uno a De Marcos e un altro a Inaki Williams.