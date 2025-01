Ilgiorno.it - L’addio al pastore-pellegrino. Il funerale nel Veneziano

L‘ultimo saluto dove è morto, poi Umberto tornerà a casa, in Brianza, dove è nato e cresciuto, prima di incamminarsi in giro per l‘Italia. È in programma quest‘oggi ildi Umberto Quinterio, ildi 58 anni originario di Merate che lunedì, giorno dell‘Epifania, è stato trovato privo di vita in un‘abitazione sfitta messa a disposizione da alcuni fedeli per evitare che dormisse in strada. Verrà celebrato a San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia, ultima tappa terrena del suo lungo peregrinare, dove Umberto è appunto morto, probabilmente durante la giornata di domenica, stroncato da un improvviso malore, dovuto anche alle sue precarie condizioni di salute. Umberto infatti era molto debilitato e soffriva di una grave forma di diabete, ma per scelta non si curava.