Ilgiorno.it - La Triulza dice “no” al progetto di un grande impianto fotovoltaico nella frazione

Codogno (Lodi), 9 gennaio 2025 – Anche l'opposizioneno all'utilizzo di suolo agricolo per la realizzazione di un importante. Ieri, 8 gennaio, sull'argomento c'è stata una partecipatissima assemblea pubblica, al circolo Arci della, organizzata dall'amministrazione comunale. "Si discuteva appunto della realizzazione di un, su terreno agricolo, con potenza nominale di 9820,72kwp, suddiviso in due campi fotovoltaici, che circonderebbero completamente la", ha spiegato la consigliera di Codogno insieme 2.0, all'opposizione, Rosanna Montani. Anche la minoranza sembra dire no, come l'amministrazione di centrodestra, a questoche è stato presentato in municipio il 23mbre, con la dovuta richiesta di autorizzazione a corredo.