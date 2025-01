Davidemaggio.it - La ‘grande novità’ dello streaming: Marcuzzi vs Blasi è la sfida del giorno

Per qualcuno dovevano essere il futuro. L’avanguardia dell’intrattenimento. Grandi idee e grandi storie, scevre da logiche d’ascolto. Ottimismo esagerato sull’avvento delle piattaforme, certo, ma anche a voler essere più cauti non avremmo immaginato che laonline si combattesse tra Alessiae Ilary!Oggi debuttano, rispettivamente su Prime Video e Netflix, Red Carpet – Vip al Tappeto, game comico condotto dallain compagnia di Malgioglio e Valeria Marini, e Ilary, docureality sulla. Le due ex prime donne dei reality Mediaset proveranno così ad accaparrarsi l”ascolto non riconosciuto’. Peraltro lontane dalla tv generalista, finalmente “libere”, non si può dire che abbiano abbracciato progetti di grande innovazione o di grande prestigio.Red Carpet, sulla carta, si presenta come un qualcosa di abbastanza improbabile, arricchito però dalla presenza della Gialappa’s Band – che potrebbe ribaltare il risultato – e dal lustro della