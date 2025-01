Sport.quotidiano.net - Kvaratskhelia-Psg, ci siamo. L’offerta: al Napoli 80 milioni compreso Skriniar

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 9 gennaio 2025 – La notizia è clamorosa: Khvichaè vicino a lasciare il. Secondo quanto riportano i media francesi, il Paris Saint Germain è tornato prepotentemente alla carica per l’esterno georgiano, mettendo sul piatto una cifra che oscilla tra gli 80 e i 90di euro,il cartellino dell’ex difensore dell’Inter Milan, finito fuori dai piani del tecnico Luis Enrique. Il Psg, che già la scorsa estate aveva tentato l’assalto al numero 77 azzurro, avrebbe individuato nel talento delil sostituito di Randal Kolo Muani, nel mirino della Juventus in questo mercato invernale. Attenzione però anche alla concorrenza del Manchester United, che vedrebbe inil sostituto ideale di Marcus Rashford, ormai in rotta con i Red Devils.