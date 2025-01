Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, il Psg ha offerto 90 milioni per gennaio: nella trattativa può entrare Skriniar (Bargiggia)

Il giornalista Paoloannuncia su X che il Psg avrebbe90al Napoli per avere Khvichagià apotrebbe ri, difensore già cercato dal club di De Laurentiis.Il Psg offre 90per avereAttenzione al Psg: i francesi sono tornati alla carica per Kvara con il Napoli offrendo 90 mln per avere subito il giocatore. A 100/110De Laurentiis potrebbe cedere e. Napoli forte anche sul colombiano Duran dell’Aston Villa.Attenzione al @PSGinside : i francesi sono tornati alla carica per Kvara con il @sscnapoli offrendo 90 mln per avere subito il giocatore. A 100/110 @ADeLaurentiis potrebbe cedere e. Napoli forte anche sul colombiano Duran dell’ @astonvilla— Paolo(@Paolo) January 9, 2025L’interesse del club parigino era stato anticipato da Il Romacome Vlahovic, può andare via subito a