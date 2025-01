Rompipallone.it - Juventus, 2 big out nel derby: nuovo annuncio da Torino

Leggi su Rompipallone.it

Laè ancora alle prese con diversi infortuni: due big sono a serio rischio per ildi, è arrivato unIl momento negativo dellasembra non finire. Stavolta i bianconeri sono chiamati a reagire dopo l’eliminazione nella semifinale della Supercoppa italiana in Arabia Saudita per mano del mano, una rimonta che ha fatto male a tutto l’ambiente, ancora alla ricerca di continuità e conferme.Mentre Giuntoli e la dirigenza lavorano a stretto giro di posta sul calciomercato, soprattutto per rinforzare il cuore della difesa, afflitto da un gran numero di infortuni, Thiago Motta cerca la quadratura della squadra. Lanon può fallire ilcontro ildi dopodomani, ma deve fare i conti ancora con diversi infortuni.Emergenza in attacco per la: Vlahovic e non soloSi parla tanto di Dusan Vlahovic e del suo percorso a, tra qualche errore di troppo sotto porta, i rumors sul mancato rinnovo di contratto e le sostituzioni di Thiago Motta.